Il Corriere dello Sport non è d'accordo con i colleghi della Gazzetta: secondo il quotidiano romano, infatti, al Mapei Stadium si andrà avanti con l’alternanza Handanovic-Onana tra campionato e Champions. "Spazio quindi allo sloveno, che avrà l’opportunità di far dimenticare l’incertezza sul tiro di Dybala contro la Roma - scrive il Corsport -. Sicura anche la coppia d’attacco, ovvero Lautaro-Dzeko. Anche perché altre punte non ce ne sono. Proprio per questo motivo, Mkhitaryan dovrebbe tornare in panchina, così da poter essere utilizzato da cambio per gli attaccanti".