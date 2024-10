Simone Inzaghi va a caccia del tris di vittorie dopo quelle, diverse tra loro, ottenute contro Udinese e Stella Rossa tra campionato e Champions League. La terza vittoria di fila a terza vittoria nel giro di 8 giorni coinciderebbe con una prima volta in questo primo antipasto di stagione e rilancerebbe le ambizioni dei campioni d'Italia, attesi dopo la sosta dai due big match contro Roma e Juventus.

Per tenere alti i ritmi ci saranno ancora rotazioni, con ben sette cambi - conferma il Corriere dello Sport - rispetto all'ultima uscita europea: a centrocampo Frattesi tornerà a fare il sostituto di Barella, mentre in difesa Bisseck sarà preferito a Pavard. Per il resto, spazio a Lautaro-Thuram in attacco e ai ritorni di Acerbi, Dimarco e Darmian tra difesa e corsie esterne.