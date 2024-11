In questo momento Inter-Napoli resta il punto più alto della Serie A. Ne è sicuro il Corriere dello Sport mentre presenta il big match di questa sera a San Siro che decreterà quale delle due squadre andrà alla sosta in vetta alla classifica. Da una parte Antonio Conte e dall'altra Simone Inzaghi, che ha dimostrato contro l'Arsenal di conoscere anche un calcio molto italiano, alzando il muro davanti ai Gunners.

In questa annata il Napoli segna meno dell'Inter (18 gol a 25), ma subisce anche meno (8 gol a 13), ma secondo il quotidiano romano Inzaghi "parte con un vantaggio sul piano tecnico" perché Calhanoglu, miglior regista dello scorso campionato, non potrà confrontarsi con Lobotka (in panchina), il miglior regista di due campionati fa.