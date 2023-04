Niente ritiro, per Torino si parte oggi: Inzaghi ha voluto infondere serenità all'ambiente nonostante il momento molto delicato. Analisi del ko con la Fiorentina, poi allenamento, oggi richiamo leggero e poi missione-Juve. "Sembra che l’idea sia quella di aspettare la Juventus, piuttosto che aggredirla. Una scelta che, con ogni probabilità, nasce dalle due gare di campionato, vinte dai bianconeri, sfruttando proprio le ripartenze e situazioni in cui l’Inter si è fatta trovare sbilanciata", svela il Corriere dello Sport. Per quanto riguarda l'undici di partenza, spazio ad Handanovic, D'Ambrosio, Dimarco, Asllani e Dzeko.