Inzaghi incrocia le dita per gli impegni dei suoi nazionali, visto che uno (Bastoni) l'ha già perso almeno per la Juve. Saranno dunque da valutare al rientro i nerazzurri ora via con le rispettive selezioni, in particolare i difensori dopo il ko di Pavard e quello del numero 95.

Occhio anche a Dumfries: come spiega il Corsport, l'olandese ha chiuso l'ultimo mini-ciclo affaticato e c'è il rischio che possa tornare in Italia ancora non a posto. Bisseck potrebbe dunque essere chiamato maggiormente in causa. In caso di emergenza, sia Dimarco che Carlos Augusto potrebbero fare il braccetto di sinistra.