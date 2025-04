Inzaghi esulta non solo per Bastoni: rispetto a Parma, riecco anche Nicolò Barella, out al Tardini per squalifica. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo apporto è mancato eccome ai nerazzurri sabato scorso, specialmente nella ripresa.

"Contro i bavaresi, Barella rientrerà con il serbatoio delle energie pieno non avendo giocato nel weekend e la squadra ritroverà uno dei suoi simboli in termini di carisma e capacità di trascinare il gruppo - si legge -. In più a proposito di quarti di Champions League, il giocatore cagliaritano sa già come si fa visto che due anni fa aveva mandato al tappeto il Benfica nel giro di poco più di una settimana con due reti tra andata e ritorno".

Un'assenza che certamente ha pesato a Parma, ma che dall'altro lato ha fatto ricaricare le pile del centrocampista sardo, spremuto abbondantemente tra Inter e Nazionale nell'ultimo periodo.