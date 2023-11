Riposa Lautaro. Come conferma anche il Corsport, l'argentino è destinato a iniziare in panchina stasera a Salisburgo, con Sanchez-Thuram coppia titolare. Il capitano va preservato considerando anche il Frosinone alle porte e poi un'altra sosta che precederà il grande match con la Juve. Turnover in attacco, ma non solo: dentro dal 1' anche Bisseck (Dumfries leggermente affaticato), Frattesi e Carlos Augusto. E in panchina torna Arnautovic, assente dal match di Empoli del 24 settembre. Mkhitaryan mantiene un leggero vantaggio su Barella.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez.