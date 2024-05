Domani l'Inter scenderà in campo a Verona per l'ultima di campionato e Inzaghi valuta qualche variazione nell'undici iniziale. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico nerazzurro dovrebbe concedere la passerella dall'inizio ad Audero (debutto per Di Gennaro in corso d'opera?), Bisseck, Dumfries e Arnautovic. Dal 1' probabile anche una maglia per Asllani, Frattesi e, soprattutto, Buchanan.

PROBABILE INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Buchanan; Arnautovic, Lautaro.