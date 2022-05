Altro che Inter con la pancia piena. In particolare, Inzaghi non intende mollare l'obiettivo scudetto e l'ha detto chiaramente alla squadra in questi giorni. "È stata una vigilia da zero parole di fronte ai giornalisti e ai media, ma da molte raccomandazioni nello spogliatoio - racconta il Corriere dello Sport -. Più del solito. Perché nella testa dei giocatori la grande gioia per l'impresa di mercoledì in Coppa Italia contro la Juventus un po' era presente anche ieri. Ecco perché Simone Inzaghi già da venerdì aveva iniziato a martellare i suoi giocatori: vuole che la gioia per il secondo trofeo stagionale lasci il posto al desiderio di provare fino alla fine a vincere lo scudetto. Ieri ha così ribadito che a Cagliari si aspetta una partita importante e i tre punti. Vuole che il Milan, anche se batterà l'Atalanta, sia costretto a sudarsi il tricolore fino all'ultima giornata. Il tecnico di Piacenza dai suoi pretende che diano il 100% fino all'ultimo".