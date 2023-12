Turnover non così massiccio come a Lisbona, ma comunque ci sarà. Molto più che in campionato. Lo assicura stamane il Corsport, che anticipa alcune mosse di Inzaghi, confermando le indiscrezioni della vigilia.

Dall'inizio dovrebbero partire Carlos Augusto, Cuadrado e Frattesi, lasciando almeno inizialmente in panchina Bastoni, Bisseck e Barella rispetto alla partita contro l'Udinese. Il vero dubbio riguarda l'attacco: chi con Sanchez? Più Thuram che Lautaro. Pavard, intanto, viaggia spedito verso la convocazione per la Lazio.