Non c'è più una coppia sola per l'attacco dell'Inter. Lautaro e Dzeko per lunghi tratti della stagione hanno formato in maniera indiscussa il tandem titolare di punta, ma adesso Inzaghi può contare su alternative finalmente in salute e in fiducia e così il tecnico piacentino sfrutta a pieno la sua artiglieria. In quest'ultima parte di stagione, non a caso, sono andati a segno Dzeko, Lautaro e Sanchez . Manca all'appello il gol di Correa , che però si è rivelato una carta decisiva in più di un match, non ultimo il derby di coppa.

"Le gare di qui alla fine della stagione sono ancora tante e, per di più, ravvicinate: dopo il recupero con il Bologna, l’altro impegno infrasettimanale sarà la finale di Coppa Italia con la Juventus dell’11 maggio. Insomma, ci sarà spazio per tutti e con rotazioni frequenti, a differenza del centrocampo, reparto in cui le alternative sono ridotte - evidenzia il Corriere dello Sport -. Non è da escludere che in una delle prossime gare trovi spazio dall’inizio anche Sanchez, che non comincia un match dal ritorno con il Liverpool dello scorso 8 marzo. Peraltro, nelle ultime uscite, Inzaghi è solito anche cambiare entrambi gli attaccanti nel corso della ripresa, sapendo di chiedere loro uno sforzo importante. A volte, la sostituzione è perfino in contemporanea, come accaduto ad esempio nel derby di Coppa Italia: out Lautaro e Correa e dentro per il finale Dzeko e Sanchez". Considerando poi che Caicedo, per motivi diversi, non si è rivelato così utile come sperato, il quinto attaccante è Perisic, utilissimo anche di punta in caso di necessità.