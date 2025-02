Che sia sbocciato definitivamente l'amore tra Zielinski e l'Inter? L'inserimento felice nell'intervallo del match con la Fiorentina ha messo in mostra un polacco in grande spolvero, sempre più a suo agio nel ruolo di regista nel 3-5-2 di Inzaghi.

"La prestazione di Zielinski ha rinfrancato doppiamente il tecnico piacentino, che ha apprezzato sia l’impatto sulla partita sia la versatilità dell’ex Napoli, arrivato come mezzala con il vizio delle incursioni e più volte adattato da regista in situazioni di emergenza", sottolinea il Corriere dello Sport.

E allora la sensazione ore è che l'ex Napoli potrà essere decisivo proprio in quest'ultima parte di stagione, magari stimolato anche dal duello con i suoi ex compagni. In questi anni, per tutti è stato complicato sovvertire le gerarchie a centrocampo, considerando il valore di Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. Ma uno Zielinski così può rivelarsi molto prezioso.