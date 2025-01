Oggi alle 18 l'Inter sfiderà il Lecce avendo un solo risultato per rimanere in scia al Napoli, vittorioso ieri in rimonta con la Juventus. Lo sottolinea tra le sue pagine il Corriere dello Sport, ricordando i 6 punti che separato la capolista dai nerazzurri che hanno però due partite in mano. Vincere al Via dal Mare permetterebbe a Lautaro (che oggi guiderà l'attacco con Thuram ) e soci di accorciare la distanza a 3 punti, in attesa del recupero della gara contro la Fiorentina e di un febbraio di fuoco.

Gennaio verrà chiuso dalla sfida di mercoledì contro il Monaco in Champions, mentre nel mese dopo sono in programma due big match in campionato (Milan-Inter e Juve-Inter) e il quarto di Coppa Italia (Inter-Lazio), con il possibile inserimento del recupero con la Fiorentina che verrebbe eventualmente affrontata due volte a febbraio. Per pensare al prossimo mese ci sarà tempo: ora la testa è tutta sul Lecce.