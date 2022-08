Guardando le statistiche di questo avvio di stagione appare evidente che l'Inter non abbia corretto definitivamente i difetti di mira sotto porta. Nei primi 270' minuti, come sottolinea il Corriere dello Sport, gli uomini di Inzaghi hanno concluso verso 19 volte a partita contro Lecce, Spezia e Lazio per un totale di 57 tiri, 24 dei quali nello specchio (9 al Via del Mare, 8 a San Siro contro i liguri, 7 all'Olimpico). Solo sei sono finiti in fondo al sacco, per una percentuale di un gol ogni 10 tentativi effettuati.