"La verità è che Inter adesso è una squadra nuda, stanca, acciaccata e con i nervi a pezzi. Con tutti i difetti che stanno prendendo il sopravvento sui pregi - descrive lo scenario il Corsport -. Con il forte sospetto che il gruppo non sia in grado di reggere impegni ravvicinati. E con alle porte un mese di aprile di fuoco, tra campionato, semifinale di Coppa Italia e quarti di Champions. Senza contare che le difficoltà coinvolgono tutti i reparti. Così tocca innanzitutto a Inzaghi trovare il modo di uscire dall’empasse. Altrimenti, come già emerso, seppure non unico colpevole, sarà lui il primo a pagare".

Quali sono i problemi più gravi? Il quotidiano ne individua tre in particolare: le polveri bagnate in attacco, l'equivoco in mezzo tra Brozovic e Calhanoglu e i cerotti in difesa.