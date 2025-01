Il girone di ritorno dell'Inter comincia oggi a Venezia, ma in realtà quello d'andata dei nerazzurri non si è ancora concluso. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, ricordando che la squadra di Inzaghi deve recuperare due partite: il primo asterisco verrà tolto mercoledì 15 a San Siro contro il Bologna (match rinviato per la Supercoppa); per il secondo, ovvero il proseguo del match con la Fiorentina (interrotto al 17’ per il malore di Bove), occorrerà attendere febbraio.

Vincendo entrambe le partite, l'Inter arriverebbe alla fine del girone d'andata con 46 punti: più dei 44 del Napoli (che oggi ospita il Verona) e più dell'Atalanta, bloccata ieri dall'Udinese. Il quotidiano propone anche su un parallelo con la passata stagione, quando i nerazzurri raccolsero 48 punti nelle prime 19 giornate: adesso occorre fare la differenza nel girone di ritorno. Anche se Inzaghi non è mai riuscito a fare meglio nella seconda metà del campionato.