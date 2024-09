L'Inter al ballo delle grandi ci sta e ci sta benissimo. I nerazzurri, dopo la prestazione dell'Etihad Stadium, non possono più nascondersi. E nemmeno vogliono farlo, considerando le parole proferite da Marotta ancora prima del fischio d'inizio del match con il City: "L'Inter può vincere la Champions". Insomma, la fiducia è tanta ed è corroborata dai fatti.

Come sottolinea anche il Corriere dello Sport, questa squadra ha tutto per confermarsi in Italia e battagliare in Europa. Personalità enorme e identità spiccata sono sotto gli occhi di tutti. Il lavoro di Inzaghi, in tal senso, è stato eccezionale. La prestazione di Manchester è solo l'ultima delle conferme.

Emerge con prepotenza la grande qualità del gioco nerazzurro, anche grazie a interpreti sopraffini: la prova di Zielinski, al debutto dal 1' con i nerazzurri, conferma come la rosa sia stata potenziata. Idem per Taremi. Un ampio ventaglio di scelte che si nota in ogni reparto, tant'è vero che nell'undici di partenza di mercoledì sera non avevano trovato posto i vari Pavard, Dimarco, Mkhitaryan e Lautaro. Ormai i nerazzurri se la giocano alla parti contro chiunque.