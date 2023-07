Mentre altri smentiscono in modo secco l'accostamento Lukaku-Juve e confermano la ferrea volontà del belga di restare a Milano, il Corriere dello Sport insiste: per Marotta la pista che porta alla conferma di Big Rom si complica sempre più. E allora c'è da cercare un'alternativa.

"L'Inter potrebbe riaprire il “file” Balogun, l’americano seguito con attenzione nella sua stagione in prestito al Reims: 21 reti in 35 apparizioni. Ora è rientrato all’Arsenal e costa 40 milioni, quindi più di Big Rom - si legge -. Per il resto, si tratterebbe di fatto di mettersi in coda su altri profili che sono già sui taccuini di Roma e Milan, tanto per cominciare. I nomi, infatti, sono quelli dei vari Scamacca, Taremi e Morata. Più Retegui, opzione che però l'Inter aveva messo da parte nelle scorse settimane. Peraltro, la tipologia di operazione su cui punterebbe l’Inter continua ad essere quella del prestito con diritto/obbligo di riscatto".