Simone Inzaghi è democratico per il Corriere dello Sport, nel senso che nella seconda versione della sua Inter segnano tutti. Cinque gol in due partite, tra Lecce e Spezia, con cinque marcatori diversi: Lukaku, Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e Correa. "Una partecipazione collettiva che fa rima con ambizione, pensando già al prossimo step che è la serata dell’Olimpico e un primo esame per l’Inter", si legge sul quotidiano romano. Un segno di continuità con la passata stagione, quando i nerazzurri partirono con con sei marcature diverse nelle sette reti iniziali – il Tucu sfoderò una doppietta – in avvio di campionato. L'epilogo lo ricordano tutti: miglior attacco del torneo, 84 reti segnate con 17 firme differenti. Diventate ventuno, allargando il concetto a tutte le competizioni: De Vrij, Gosens, Ranocchia e Sensi gli altri iscritti al tabellino tra Champions League e Coppa Italia.