Quale Inter sta nascendo al secondo anno di Inzaghi in panchina? Il Corriere dello Sport spiega: "Finora tutti i movimenti sul mercato sono proiettati a una crescita generale del collettivo e hanno seguito una linea logica - si legge -. L’Inter ha messo dentro ogni tipo di qualità: la potenza (di Lukaku), la corsa (di Bellanova), il ragionamento (di Asllani), la tecnica (di Mkhitaryan) e la sicurezza (Onana: se Handanovic molla, la sua riserva è pronta). Restano due dubbi. Il primo: riuscirà Gosens a non far rimpiangere Perisic? Il secondo: se perde Skriniar (è una possibilità) e con Bremer già alla Juve, il rischio di fare un passo indietro in difesa è concreto".