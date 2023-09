Ieri, strapazzando la Fiorentina 4-0, l'Inter ha dato un'altra "dimostrazione di forza e di superiorità disarmante per gli avversari", spiega il Corriere dello Sport. E lo ha fatto in quella che, almeno teoricamente, era la sfida dal coefficiente di difficoltà più alto in questo avvio di campionato. "Il 4-0 finale non solo rispecchia i valori visti sul campo, ma il gap poteva essere ancora più largo per quanto prodotto da Lautaro e soci. Mentre gli uomini di Italiano hanno davvero combinato poco, se non nulla, quella dell'Inter è stata la miglior risposta possibile al Milan".

Proiettandosi al derby del 16 settembre, i colleghi aggiungono che i nerazzurri, a differenza dei cugini, "hanno fatto vedere di poter vincere, e dominare, non in un unico modo. Se con Monza e Cagliari avevano subito preso il controllo della partita, pressando alto e soffocando gli avversari, stavolta, invece, hanno scelto di aspettare, lasciando il possesso palla alla Fiorentina: 60 a 40 il dato finale, ma non è con il palleggio sterile che si vincono la partite. Semmai con l’efficacia, con la consapevolezza dei propri mezzi e punti di forza e anche di come sfruttarli. Beh, da questo punto di vista, la sicurezza dell’Inter è straordinaria. Merito di Inzaghi, che in due anni e spiccioli di lavoro ha dato questa identità e personalità alla squadra".