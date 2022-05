E' decisamente mezzo pieno il bicchiere per Simone Inzaghi che, dopo il 3-1 al Cagliari che ha tenuto vive le speranze scudetto, non ha mancato di rimarcare tutte le conquiste fatte finora al suo primo anno da allenatore nerazzurro: "Una partita che vorrei rigiocare? Probabilmente l'andata col Liverpool. Non il derby di ritorno in campionato? No, perché il Liverpool ha perso con noi l'unica partita del 2022. Senza quel rosso al ritorno... Non immaginavo una stagione così, nella quale abbiamo fatto un percorso importantissimo e solo l'espulsione (di Sanchez, ndr) ad Anfield ha interrotto quello europeo che è stato magnifico. In chiave scudetto, sono sincero, adesso non ho rammarichi, neppure se ripenso al ko di Bologna", le sue parole. "Soddisfatto anche il presidente Zhang che è stato vicino alla squadra con un blitz a sorpresa: anche lui allo scudetto credeva e crede tuttora", si legge sul Corriere dello Sport.