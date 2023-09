"C’è una chiara impronta francese nell’Inter che oggi a Empoli punta a tornare da sola in vetta al campionato. Da una parte la conferma di Pavard in difesa come braccetto di destra, dall’altra il ritorno da titolare di Thuram in attacco.

Simone Inzaghi proseguirà con le sua linea votata alle rotazioni, ma non rinuncerà ai due transalpini anche in virtù delle risposte ottenute in Champions, dove il difensore ha esordito dall’inizio e la punta è entrata con l’approccio giusto in quel finale chiuso in crescendo da tutta la squadra". Questo quanto riferisce oggi il Corsport, che dunque conferma le indiscrezioni della vigilia: dentro entrambi gli ex Bundesliga.