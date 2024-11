Il turnover ci sarà e non può essere altrimenti visto il calendario che metterà di fronte ai nerazzurri il Napoli dopo l'Arsenal stasera. Rotazioni che non riguarderanno Lautaro: come conferma anche il Corsport, il capitano partirà dall'inizio e farà coppia con Taremi, che finora è sempre stato scelto dal 1' in Champions.

Il tema è quello del recupero delle energie e diversi nerazzurri hanno speso tanto contro il Venezia, Bastoni e Dimarco su tutti. E allora dentro pure Bisseck, Darmian, Zielinski e Frattesi. Calhanoglu torna dal 1'. Se le indicazioni dovessero trovare conferma, si arriverebbe a 5 cambi rispetto al Venezia, sottolinea il quotidiano romano.