Il Como torna in Serie A e sogna in grande nell’anno del ritorno in Serie A. Dopo i contatti con Andrea Pinamonti e Andrea Belotti si pensa anche al colpo Alexis Sanchez, ingaggiabile a costo zero dopo la scadenza del contratto con l'Inter: secondo il Corriere dello Sport la società neopromossa sarebbe disposta a pagare l’ingaggio da circa 2 milioni a stagione del Niño Maravilla, corteggiato anche da Udinese, River Plate e qualche club brasiliano. Per il centrocampo piace invece Stefano Sensi, altro svincolato dall'Inter.

Il Corsport fa poi il punto anche su Gaetano Oristanio, confermando che il Cagliari ha confermato la volontà di non riscattare alla cifre fissate (4 milioni di euro) il ragazzo. "L’operazione potrebbe essere effettuata quindi solo con uno sconto, ma per il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter non mancano comunque le offerte", si legge.