"Davanti al suo amico Marko Arnautovic, in un teatro del calcio come San Siro, vuole far vedere ancora una volta quello che è il suo infinito talento e dimostragli che aveva ragione, quando prima di lasciare Bologna invitò Thiago Motta a ricordarsi del 'bambino'". Il 'bambino' a cui fa riferimento il Corriere dello Sport è Joshua Zirkzee, punta di diamante dei rossoblu ora responsabilizzato e certo del posto da titolare dopo l'addio di Arna all'Inter.

Oggi l'olandese classe 2001 guiderà l'attacco degli emiliani, con l'austriaco che (infortunato) osserverà la sfida contro il suo passato direttamente dalla tribuna.