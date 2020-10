"Guardi Hakimi e ti viene in mente Maicon. Inevitabile". Così ia Corriere dello Sport oggi esalta le qualità dell'esterno marocchino, il grande investimento dell'Inter in questa sessione di mercato. Un investimento che sta già fruttando parecchio guardando le prime due giornate: decisivo nella rimonta con la Fiorentina e fattore nel successo roboante di Benevento. E, visto il ruolo e l'attitudine, il parallelo con il leggendario laterale brasiliano tripletista non poteva mancare: "A differenza di Maicon, peraltro, pur arrivato molto più giovane (21 anni contro 25), sta “solo” confermando quelle qualità che aveva già messo in mostra anche in un palcoscenico importante come la Champions - si legge -. E proprio l’Inter lo subì sulla pelle. Non a caso, per acquistarlo ci sono voluti ben 40 milioni di euro, con l’aggiunta di altri 5 sotto forma di bonus. Maicon, invece, non era altrettanto conosciuto al suo arrivo. Il primo Maicon, sulla carta, non partiva nemmeno titolare. Invece, si prese la maglia e non la mollò più, apprendendo in fretta anche i fondamentali difensivi. E anche Hakimi, come spiegato da Conte, dovrà imparare parecchio per la fase di non possesso".

