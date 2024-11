Sei gol in 993 minuti se si considerano anche le gare con la Nazionale azzurra: significa che Davide Frattesi fa centro ogni 166 minuti. Insomma, media da attaccante di razza per il centrocampista nerazzurro come sottolinea il Corriere dello Sport.

L'ex Sassuolo ha un'interpretazione tutta sua del ruolo di mezzala e qualcuno ha anche storto il naso: colpa - secondo il quotidiano romano - del fatto che l’Inter ha un sistema di gioco particolare in cui i centrocampisti sono chiamati ad essere allo stesso tempo architetti e operai. Ma Frattesi sta crescendo e, da quando è arrivato a Milano, ha affinato anche le capacità di palleggio, risultando determinante nel frattempo per lo scudetto con i suoi gol pesantissimi. Anche per questo nessuno all'Inter, dalla dirigenza a Inzaghi, si sogna di perdere il suo talento.

E lui, nonostante un minutaggio ridotto, non ha mai fatto polemica.