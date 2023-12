Oggi gli esami per De Vrij e Dumfries: Inzaghi spera non si tratti di nulla di serio per entrambi, considerando anche le difficoltà già esistenti tra difesa e fascia destra. Tutto ok, invece, per Arnautovic: per lui, come scrive il Corsport, solo un trauma alla mano sinistra.

La buona notizia è data dal rientro di Bastoni, come ha confermato lui stesso ieri sera. Tra oggi e domani, il difensore dovrebbe tornare in gruppo e quindi rendersi disponibile per sabato. Diverso il discorso per Pavard, che potrebbe rivedersi con la Lazio il 17 dicembre.