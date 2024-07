Segnali di solita e vecchia Inter. Come sottolinea il Corriere dello Sport, ieri contro il Las Palmas i nerazzurri hanno confermato la bontà del lavoro svolto anche in questi primi giorni di ritiro, sulla scia del triennio precedente con Inzaghi in panchina. I campioni d'Italia hanno chiudo con tre gol all'attivo, ma sarebbero potuti essere anche il doppio considerando la produzione offensiva, specialmente quella del primo tempo.

Nonostante le diverse assenze, guidati dal solito Mkhitaryan, i nerazzurri hanno mostrato gioco, identità e meccanismi. Sensazioni già positive non solo per Taremi, 5 gol in 3 amichevoli, ma pure per Zielinski, che sembra fatto apposta per questa squadra. Notizia positiva anche il recupero di Acerbi, che ha giocato l'ultima mezzora come gli altri azzurri reduci dall'Europeo.