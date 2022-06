Il Corriere dello Sport prova a fare chiarezza sul futuro di Paulo Dybala . "Nel suo futuro l'Inter può esserci. Perché è la squadra che finora, da lui ricambiata, si è informata in maniera più concreta. Anche la Roma ha pensato al ragazzo di Laguna Larga, ma quello su Paulo, a dispetto dell'endorsement di Totti, è rimasto un interesse vago. Il tempo per cambiare rotta c'è; i segnali da Trigoria al momento no. Vedremo".

Conclusione felice per l'Inter probabile, ma non scontata. " Perché Inzaghi e l'Inter hanno come priorità un centravanti. Non uno qualsiasi, ma... Lukaku. Se potessero avere sia Dybala sia Big Rom, il problema sarebbe risolto. Al momento non è possibile, ma attenzione: il mercato ufficialmente inizia tra 28 giorni... Molte cose possono succedere", avvisa il Corsport.