Paulo Dybala sarà regolarmente presente a Pamplona per l'impegno della Seleccion contro l’Estonia, ma poi raggiungerà a Miami con la compagna Oriana. È lì, dopo un’amichevole benefica, che la Joya trascorrerà le vacanze tenendosi in forma con un preparatore atletico di sua fiducia. "È in Florida che deciderà il suo futuro che potrebbe a essere a tinte nerazzurre - si legge sul Corriere dello Sport -. Perché l’Inter gli ha fatto sapere che lo vorrebbe e a un certo punto, se non avrà certezze su Lukaku, Marotta si "cautelerà" con l’argentino, primo rinforzo per un attacco che nel frattempo magari avrà perso il Nino Maravilla e che poi sarà completato con Big Rom. I tifosi nerazzurri sognano in grande".