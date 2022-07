Il Corriere dello Sport insiste nell'accostare il nome di Paulo Dybala alla Roma. Secondo il giornale, infatti, Mourinho vuole fortemente l'argentino e il suo arrivo potrebbe essere favorito dall'uscita di Zaniolo in direzione Juventus. "In questo momento la Roma deve pazientare. Sperando che anche Dybala, nel frattempo, non si accordi con un altro club, essendo libero di firmare per chi vuole - si legge -. È nota la preferenza per l’Inter, che qualche settimana fa sembrava molto vicina ad annunciarne l’ingaggio. Ma poi Marotta è stato frenato dai numeri dell’organico: avendo preso Lukaku, che si aggiunge a Lautaro, Dzeko, Sanchez e Correa, non può chiedere a Zhang di aggiungere Dybala. È una corsa di agilità. Se la Roma risolve il caso Zaniolo con una cessione poi potrà presentare una proposta concreta a Dybala, che nei prossimi giorni tornerà a Torino per allenarsi con un preparatore". Mourinho insiste per Dybala e per ora accantona le piste che portano a Belotti e Zaha.