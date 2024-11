Gol e assist a ripetizione con i Paesi Bassi: Denzel Dumfries è chiaramente in un momento di forma eccezionale. Ancora una volta è stato protagonista con la maglia della sua nazionale: terza rete con gli Oranje alla terza sosta. Un impatto devastante che sta avendo anche con la maglia nerazzurra: come scrive il Corsport, basti ricordare le prestazioni con la Juve e con il Napoli, ma pure con l'Arsenal in Champions.

Però non mancano i vuoti: sempre il quotidiano romano, infatti, non dimentica i momenti negativi all'interno di prestazioni positive. "Sono testimonianze evidenti di come Dumfries riesca sì ad essere determinante in positivo, ma che non abbia ancora la lucidità e la completezza necessarie per non esserlo anche in negativo - si legge -. Le due famose mele, in pratica. Ed è per questo motivo che Inzaghi non lo schiera sempre dal primo minuto con continuità; alle volte, infatti, il tecnico piacentino gli preferisce Darmian, sicuramente meno appariscente, ma anche più solido e attento, soprattutto in fase difensiva".

Intanto, lato rinnovo, si attende a breve la firma sul prolungamento fino al 2028: Dumfries passerà dagli attuali 2,5 milioni a 4 milioni netti di euro più bonus a stagione.