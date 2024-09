L'affaticamento muscolare di Dimarco è stato il secondo "regalo" poco gradito ricevuto dall'Inter a Monza dopo la perdita di due punti per strada. Come conferma il Corriere dello Sport, per l'esterno mancino non si trattava solo di crampi, anche se gli accertamenti effettuati ieri hanno escluso lesioni.

Ad ogni modo è da da escludere che il numero 32 nerazzurro possa esserci con il City, tanto che non dovrebbe nemmeno partire per l’Inghilterra. Si attende la rifinitura di oggi per un’ultima verifica, ma il mirino è già puntato sul derby, per cui esiste più fiducia.