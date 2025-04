Anche il Corriere dello Sport parla della probabile formazione dell'Inter che domani scenderà in campo contro il Bayern a San Siro per il ritorno dei quarti di Champions.

Un unico dubbio per Inzaghi: chi a sinistra? La sfida è tra l'ormai recuperato Dimarco, assente all'andata (in panchina ma indisponibile), e un Carlos Augusto in grande spolvero. In tal senso, però, la seduta di ieri sembra aver indirizzato la scelta sull'azzurro: Dimarco ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo e si candida per una maglia da titolare contro i bavaresi. Le risposte definitive arriveranno dalla rifinitura di oggi e solo le eccellenti prestazioni del brasiliano mettono qualche dubbio nella testa di Inzaghi.

Ad ogni modo, anche senza partire dall'inizio, l'ex Monza sarà comunque fondamentale a gara in corso, magari dando il cambio proprio a Dimarco che comunque va sempre gestito.