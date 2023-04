Qualche assenza pesante per Inzaghi in vista di Inter-Fiorentina. Ai forfait di Skriniar e Calhanoglu si è aggiunto anche quello di Dimarco, nemmeno convocato per il match contro i viola. Per il Corriere dello Sport si tratta di "cautela, più che altro: per non rischiare di mandarlo in campo a gara in corso ma soprattutto per averlo in migliori condizioni in Coppa Italia contro la Juve". A sinistra, dunque, spazio al recuperato Gosens.