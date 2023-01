Federico Dimarco è stato tra i grandi protagonisti della Supercoppa italiana vinta dall’Inter contro il Milan a Riyadh. Una gioia doppia per un ragazzo cresciuto da tifoso dell’Inter e nel vivaio nerazzurro. Come scrive il Corriere dello Sport, da qualche mese Dimarco sta vivendo una sorta di sogno, da titolare nella sua squadra del cuore.

“Ci ha messo un po’ a tornare alla base, visto che l’ha fatto a 23 anni dopo una serie di stagioni in giro per l’Italia e pure una parentesi in Svizzera. Era l’estate 2021 e già durante la preparazione è scoccata la scintilla con Inzaghi. Dopo aver vissuto da alternativa di Perisic o di Bastoni, quest’anno Dimarco si è preso la scena, raccogliendo proprio l’eredità di Perisic. E, nel frattempo, è pure arrivata la Nazionale maggiore, con un’altra scalata che l’ha fatto diventare padrone della corsia sinistra anche in azzurro. Insomma, sarà anche arrivato tardi ad un certo livello, poi però ha letteralmente bruciato le tappe. E quest’anno ha già raccolto un bottino di 4 reti e 3 assist, a cui va aggiunta anche la prima prodezza con l’Italia”, scrive il quotidiano.