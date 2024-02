Marcus Thuram? Bravo, ma segna poco. Questo si diceva in estate dopo l'arrivo del francese a Milano. I numeri e il campo, come spesso accade nel calcio, hanno zittito i detrattori.

Come ricorda il Corsport, l'ex Bourssia MG finora è stato mortifero soprattutto nei match clou: gol alla Fiorentina, gol al Milan, gol al Benfica tanto per cominciare nelle prime settimane. E poi bucate pure Roma (andata e ritorno), Napoli, Lazio (in campionato e in Supercoppa) e forzato l'autogol di Gatti con la Juve prima dell'ultimo sigillo dell'Olimpico.

Il quotidiano romano sottolinea poi l'amicizia con Mbappé. Marcus, sempre più cercato dagli sponsor, segue alla lettera i consigli di Inzaghi, del suo staff e di Mkhitaryan. Da quando è all'Inter ha modificato qualcosa nella sua alimentazione e negli allenamenti personalizzati per strutturarsi di più da attaccante puro. L'armeno gli ha dato una grossa mano, facendo felice pure Mbappé che spesso gli ha consigliato maggior cattiveria sotto porta.