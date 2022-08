Dazn sta impiegando le proprie risorse per far sì che i problemi di autenticazione verificatisi nello scorso weekend non si ripetano. Autenticazione, non streaming, quindi, come ha confermato l'azienda nelle scorse ore. Già per le gare di lunedì il problema era stato individuato e risolto.

"Intanto ieri è stato convocato dal governo per venerdì alle 18 (a via della Mercede) il tavolo annunciato dal sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, per affrontare il caso e fare il punto della situazione: presso gli uffici i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, dell’AgCom, della Lega di serie A e di Dazn. Nel frattempo il Codacons depositerà una denuncia contro Dazn per interruzione di pubblico servizio e truffa".

I problemi non sono stati confinati all'Italia. In Liga, segnala El Pais, disservizi hanno riguardato Barcellona-Rayo Vallecano. Per ovviare "Dazn ha dato il segnale a Movistar Plus+ e Orange e anche l’autorizzazione affinché le restanti partite potessero essere seguite sui canali degli altri operatori".