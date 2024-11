Nulla di grave per Carlos Augusto, ieri affaticato alla coscia destra (a Berna si era fatto male alla sinistra). Il problema è che oggi è già vigilia di partita e allora Inzaghi dovrà valutare se portare il brasiliano in panchina oppure lasciarlo a casa per precauzione. Stesso discorso - spiega il Corsport - per Acerbi, che ieri è tornato a lavorare in gruppo ma solo parzialmente. Frattesi, invece, dovrebbe farcela a essere in lista.

Per il resto, possibile ballottaggio in difesa tra Bastoni e Bisseck, con Darmian pronto ad arretrare nel ruolo di braccetto. Rispetto al Lipsia, riecco dal 1' Mkhitaryan e Thuram.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.