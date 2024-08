Quella che sembrava un'idea solo romantica invece si sta concretizzando proprio in queste ore. Dopo la suggestione nata lo scorso giugno, Alexis Sanchez è veramente vicino a un ritorno all'Udinese, il club che l'ha lanciato in Europa ormai diversi anni fa.

Come spiega il Corriere dello Sport, il cileno è entusiasta di poter tornare in Friuli e ormai mancano solo gli ultimi dettagli per rivederlo indossare la casacca bianconera dopo aver alzato il suo secondo scudetto a Milano con l'Inter.