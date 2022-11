"Quest’ultimo, viene spiegato, si è reso «responsabile di numerosi reati quali furto, rapina, sequestro di persona, violazione della normativa sugli stupefacenti, violenza e minaccia a pubblico ufficiale». E ancora lesioni, minacce, «estorsione» e «molteplici» violazioni del Daspo che gli è già stato comminato per la durata di 10 anni - si legge sul Corsport -. Tra gli ultimi episodi segnalati nel provvedimento quello del 16 febbraio scorso, quando, a margine di Inter-Liverpool, Beretta aveva minacciato un bagarino fuori da San Siro e lo aveva colpito «con calci e pugni», episodio che lo aveva poi portato ai domiciliari. Il capo-ultrà ha riconosciuto «di aver fatto degli sbagli, legati alle problematiche di gestione dei gruppi organizzati della Curva Nord». Il Tribunale ha indicato che Beretta è una persona che tende a passare «con estrema facilità alle vie di fatto, anche per risolvere, in modo estremamente brutale, questioni o divergenze insorte nel quotidiano». Beretta è stato sentito di recente anche come teste nel caso dell’omicidio di sabato scorso di Vittorio Boiocchi, leader storico della curva nerazzurra".