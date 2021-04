Anche il Corriere dello Sport oggi tesse le lodi di Antonio Conte, leader indiscusso dell'Inter lanciata verso il titolo. Il quotidiano romano lo vede come un colpo di stato, visto che dopo quasi un decennio in cima alla classifica non ci sarà più la Juventus. Dopo il 2011, l'Inter aveva mancato per 6 anni la qualificazione alla Champione e c'era tornata nel biennio con Spalletti, accumulando sempre distanze siderali dalla prima in classifica. Adesso i numeri, da quando Conte è a Milano, parano in favore dei nerazzurri: 156 punti raccolti in 68 giornate, contro i 145 della Juventus, con l’Atalanta a -17, la Lazio a -23, il Milan a -27, la Roma a -32 e il Napoli a -35.