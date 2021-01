Ansia in casa Inter per le condizioni di Danilo D'Ambrosio, entrato nel finale di gara e costretto ad abbandonare il campo dopo un'entrataccia di Leris (nemmeno ammonito). "Si attendono gli accertamenti, ma non ci sono buone notizie - riferisce il Corriere dello Sport -. Per il giocatore possibile distorsione al ginocchio sinistro, non si esclude l’interessamento del legamento collaterale mentre non ci sarebbero problemi per il crociato. Bisogna aspettare le prossime ore per avere uno scenario più preciso e dettagliato ma sicuramente lo stop di D’Ambrosio ha messo ulteriore disappunto nel pomeriggio assai poco allegro del Ferraris".

VIDEO - "SPIDERMAN, SPIDERMAN", L'ESULTANZA DI D'AMBROSIO ARRIVA IN ALBERGO CON ESPOSITO