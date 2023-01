Non solo Joao Felix . Nel mirino del Chelsea è finito, secondo il Corriere dello Sport , anche Marcus Thuram . "In realtà nei piani del francese, in scadenza il prossimo giugno, l’addio ai Gladbach dovrà arrivare a fine stagione quando il suo contratto scadrà naturalmente.

Ma considerando le disponibilità e le ambizioni di questo Chelsea non si può scartare anche l’arrivo del nazionale transalpino, molto corteggiato all’estero e in Italia. L’Inter, in particolare, è presentata come una sua storica estimatrice ma difficilmente i nerazzurri potranno competere con le big straniere sulle tracce del figlio di Lilian".