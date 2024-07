Un reparto su tutti viene considerato completo e altamente competitivo: quello di centrocampo. Sei elementi, uno più forte dell'altro, con l'arrivo di Zielinski a completare una rosa di sei nomi eccezionali per Inzaghi.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il livello in mezzo si è alzato, basti pensare che proprio il polacco, Asllani e Frattesi sono le alternative dei titolari Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. Tecnica e qualità in dosi massicce per alzare l'asticella e non soffrire un calendario mai così affollato. E allora palla al tecnico: sarà lui a dover gestire questo dolce "problema".