Una giornata di campionato costellata da innumerevoli errori arbitrali. Un lungo weekend "di paura", potremmo dire, iniziato da Como-Juve e finito con Inter-Fiorentina.

Il Corriere dello Sport ne parla oggi: "Basti pensare al gol di San Siro, quello nato dal pallone calciato ben oltre la linea di fondo da Bastoni. La svirgolata di Mandragora, sicuramente non da lui, ha messo nei guai tutta la terna guidata da La Penna, avesse colpito bene il pallone non se ne sarebbe neanche parlato. Al di là degli episodi, però, il problema c’è e resta d’attualità. Il livello dei nostri arbitri, per il nostro campionato, da diversi anni sempre più avvincente e tirato, non è adeguato. Il designatore Rocchi, che stasera rivedrà i suoi ragazzi per il raduno già programmato a Coverciano, ha provato a dare seguito al mandato affidatogli da AIA e soprattutto Federazione, un investimento che però darà i suoi frutti fra qualche anno, non nell’immediato".

Intanto Rocchi fermerà arbitro e VAR di Torino-Genoa: Feliciani e Di Paolo. Stesso destino che pare inevitabile anche per Pairetto (Empoli-Milan), che dovrebbe riprendere dalla B come La Penna (Inter-Fiorentina).

I grossi problemi, evidentemente, derivano da Lissone: il VAR non funziona come dovrebbe, soprattutto sui tocchi di mano in area. "C’è poi un problema legato ad altri aspetti - si legge -. Senza addentrarci in figure che gravitano nel mondo arbitrale e che stanno creando più problemi che altro, sarà sufficiente pensare ai dialoghi che vengono diffusi a Open VAR su DAZN. Da strumento didattico si sono trasformati in atti d’accusa, la trasparenza che finisce per essere controproducente", sottolinea il Corsport. Non a caso, alcuni audio anche discretamente importanti non sono mai stati ascoltati, aggiungiamo noi. Uno su tutti? Quel del recente Milan-Inter...