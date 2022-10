Il ko di Brozovic ha aperto in modo insperato a una soluzione inizialmente di emergenza, ma che adesso sembra essere anche qualcosa in più perché Hakan Calhanoglu in quel ruolo non solo si sta trovando bene, ma sta anche sciorinando prestazioni di altissimo livello.

"La sensazione è che nella testa dell’ex-milanista sia scattato un click. Nelle ultime 3 gare su 4, infatti, non solo è stato tra i migliori in campo, ma ha dominato letteralmente il centrocampo. E lo ha fatto da vice-Brozovic, ovvero piazzandosi davanti alla difesa e dirigendo il gioco - sottolinea il Corriere dello Sport -. Le qualità tecniche del turco sono fuori discussione, ma Calhanoglu non si ferma qui, perché nel suo gioco c’è pure la quantità e la disponibilità al sacrificio. Insomma, in queste ultime partite l’Inter non abbia sofferto l’assenza di Brozovic. Attenzione, però, questo non significa che Inzaghi possa fare a meno del croato. O che, addirittura, sia meglio senza. Al contrario, nei suoi momenti di massima espressione di gioco, lo scorso anno, l’asse Brozo-Calha è stato uno dei fattori più determinanti". Nell'attesa del rientro del numero 77, l'allenatore nerazzurro pare intenzionato a riproporre il turco in regia anche a Firenze.