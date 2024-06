E se dietro la bufera che si è scatenata attorno a Calhanoglu ci fosse la richiesta di un rinnovo di contratto? Questa la domanda che si pone oggi il Corriere dello Sport, secondo cui sarebbe quasi tutta una manovra per arrivare a un nuovo prolungamento dell'accordo che scade nel 2027 e che il turco vorrebbe allungare di un anno ancora sfruttando l'interesse del Bayern Monaco.

Come riferisce il quotidiano romano, però, l'atteggiamento non è piaciuto anche perché ricorda quello di Lukaku. E la tensione sotto traccia sarebbe palpabile. E Inzaghi, in vacanza, starebbe vivendo tutto con un po' di apprensione sempre secondo il Corsport. L'Inter è stata chiara: nessuno sarà trattenuto a forza, ma non bisogna andare lunghi con i tempi. Trattativa possibile con un'offerta tra i 50 e i 60 milioni.